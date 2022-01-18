Нарышкин сравнил террор на Украине с временами гитлеровской оккупации

На Украине сейчас происходит государственный террор, сравнимый с временами гитлеровской оккупации, полагает директор Службы внешней разведки России (СВР), председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.

На открытии выставки "Нарушения прав человека на Украине (2017-2020)" он отметил, что после госпереворота в 2014 году украинская верхушка и националисты развязали гражданскую войну. При этом они вдохновляются образом Украины как анти-России.

Лицо же этой анти-России "поистине ужасно", отметил Нарышкин - "антигуманное, коррупционно-олигархическое и по сути своей глубоко антиукраинское". "Настоящая диктатура", - цитирует РИА Новости директора СВР.

Ранее Нарышкин заявил, что Россия максимально заинтересована в добрососедстве с Украиной. Он также не так давно рассказывал о попытках США с новой силой разжечь конфликт в Донбассе.