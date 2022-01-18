Нарышкин заявил, что Россия максимально заинтересована в добрососедстве с Украиной

Россия максимально заинтересована в добрососедских отношениях с Украиной. Об этом заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

- Современная Россия сделала очень многое, чтобы Украина состоялась как независимое государство. И мы, конечно, максимально заинтересованы в добрососедстве с ней, в настолько тесных, интенсивных и взаимовыгодных отношениях, какие только возможны между двумя частями одного народ, - цитирует ТАСС его слова.

Напомним, подавляющее большинство жителей Украины считает, что страна движется в неправильном направлении. Главными угрозами своему благополучию граждане считают рост тарифов на газ и тепло и обострение экономического кризиса. Это показал социологический опрос.

В свою очередь, опрос ВЦИОМ показал, что большинство россиян относятся к украинцам как к братскому народу.