Названы сроки проведения фестиваля "Спасская башня"

Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня-2022" пройдет в Москве с 26 августа по 4 сентября.

Как отмечают организаторы, центральной площадкой станет Красная площадь, но часть шоу и специальных проектов захватит по традиции весь город. Речь идет, прежде всего, о выступлении коллективов в парках, скверах и на железнодорожных вокзалах Москвы.

О статусе и значении фестиваля красноречиво говорит такой факт: он проводится в соответствии с поручением президента Владимира Путина.

Предстоящий станет юбилейным - 15-м счету. И третьим, который проводят в условиях пандемии. Показательно, что 13-ая "Спасская башня" проходила в 2020 году не в Москве (а на территории подмосковного парка "Патриот") и без зрителей (исключение сделали лишь для журналистов). Даже отвергающие мистику и суеверия люди вынуждены были признать, что в числе "13" есть нечто зловещее.

Зато 14-ый фестиваль в 2021 году провели на традиционном месте и с триумфом. И, как отчитались организаторы: ни одного заболевшего! На Красной площади тогда выступили 29 военных оркестров, творческих и конных коллективов из 5 стран - России, Беларуси, Греции, Мексики и Катара. Количество участников на основной сцене и на конном манеже составило 1698 человек в возрасте от 15 до 80 лет. Для зрителей пели Тамара Гвердцители, "Хор Турецкого", группа Soprano и Тилль Линдеманн.

Грядущий XV Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" пройдет в условиях обострения конкуренции за зрителя. Ведь, если в прошлом году из членов IATO (International Association of Tattoo Organizers - Международная ассоциация организаторов военных фестивалей), кроме нас, никто не смог провести шоу, то планы на 2022 год сейчас у всех большие. Очевидно, что все определит ситуация с пандемией, но организаторы лучших военно-музыкальных фестивалей мира обещают удивить публику новыми номерами, ранее невиданными программами и технологиями. Но, чем именно они задумали покорять наши сердца, еще несколько месяцев останется интригой.