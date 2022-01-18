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18.01.2022 17:02
Рубрика: Легковые авто

"Ондоль" для Genesis: GV90 получит необычную систему обогрева салона

Текст: Майя Бирюкова
Фото: Владимир Сергеев/РИА Новости Фото: Владимир Сергеев/РИА Новости
Фото: Владимир Сергеев/РИА Новости

Инновационная система обогрева салона электрического кроссовера Genesis GV90 будет основана на традиционном для корейского жилья методе теплых полов "ондоль". Подробностями технической составляющей будущего флагмана азиатской марки поделился Korean Car Blog.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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Теплые полы "ондоль" - привычная для корейских жилых домов система. Раньше по всему жилищу снизу прокладывались туннели для горячего воздуха, поступающего от печи: это позволяло поддерживать тепло в доме продолжительное время. На теплом полу спали, ели и принимали гостей. В современной Корее по тому же принципу работает система водяного отопления полов. Нечто похожее собирается использовать автопроизводитель: как именно будет выглядеть система обогрева салона - покажет время.

Также кроссовер обещают оснастить панорамной крышей Magic Roof: предполагается, что она сможет менять степень прозрачности и блокировать ультрафиолет. Ожидается, что GV90 получит также пневмоподвеску.

С технической точки зрения у премиального кроссовера будет немало общего с Kia EV9 и Hyundai Seven: в частности, схожая платформа. Батарея будет примерно такой же, как у более дешевых электромобилей, с запасом хода до 482 километров на одном заряде. С 20 до 80 процентов аккумулятор можно будет зарядить за 20 минут при мощности 350 кВт.

Серийное производство GV90 должно начаться после 2023 года. Внедорожник станет вторым электромобилем марки после GV60.

#Genesis