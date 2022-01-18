Песков призвал не верить спекуляциям в СМИ на тему санкций против банков РФ

Спекуляции по новым возможным санкциям Запада в отношении России в иностранных СМИ основаны на слухах, нужно ориентироваться на официальные заявления. Об этом сказал, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Давайте не будем основываться на спекуляциях в СМИ, которые зачастую ни на чем не основаны и основаны на слухах, не проверенных и не подтвержденных", - призвал Песков. "Давайте ориентироваться на официальные органы стран, которые имеют пристрастие к санкционным действиям", - добавил он, отвечая на вопрос о возможных санкциях против российских крупных банков.

Когда журналисты спросили, согласны ли в Кремле, что для США и Европы отключение России от системы платежей SWIFT невыгодно, Песков заметил, что SWIFT - это организация, которая уже заявляла, что это фактически невозможно. "Давайте тоже не упускать и это из виду", - предложил он.

"Давайте ориентироваться на конкретные высказывания, а не спекуляции СМИ, которых сейчас в изобилии", - заключил пресс-секретарь главы государства.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов оценил возможность отключения России от SWIFT. По словам министра, эта мера повлекла бы за собой остановку платежей Евросоюза за поставки нефти, топлива и газа. Такое решение может стать "общей головной болью".

Это также признают и западные страны. Как отметило издание Handelsblatt со ссылкой на правительственные источники, исключение России из системы SWIFT скажется на самих авторах этой инициативы.