В Южно-Сахалинске удаленку для школьников продлили до конца недели

Школьники Южно-Сахалинска вернутся за парты только 24 января. На дистанционном обучении они останутся до пятницы. Такое решение было принято на заседании городского штаба по ЧС.

"На данный момент дорожная обстановка в городе все еще непростая. Особенно это ощущается на тротуарах. Передвижение детей по обочинам дорог также небезопасно. Кроме того, данная мера снизит количество авто на городских улицах, что в значительной мере облегчит работу снегоуборочной техники", - сообщается на сайте администрации Южно-Сахалинска.

Напомним, что на удаленку учеников отправили в конце прошлой недели, когда на Южно-Сахалинск обрушился мощный циклон. За три дня здесь выпала почти месячная норма осадков. Дома оказались завалены снегом по окна первых этажей, машины - по крышу. В городе до сих пор действует режим ЧС.