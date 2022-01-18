В Приамурье из-за "омикрона" удвоят количество выездных бригад

В Амурской области при ухудшении эпидситуации с приходом "омикрона" создадут дополнительные выездные инфекционные бригады. Об этом сообщила министр здравоохранения региона Светлана Леонтьева.

В октябре-ноябре прошлого года, на которые пришелся пик заболеваемости, на дом к пациентам выезжали 149 бригад. Теперь планируется задействовать 284 машины.

По словам Леонтьевой, в поликлиниках организованы колл-центры, с помощью которых осуществляется наблюдение за состоянием пациентов. В качестве операторов к работе привлекаются волонтеры. Также во всех медучреждениях работают "горячие линии" для записи вызовов на дом. В самое ближайшее время на базе регионального минздрава откроется единый колл-центр, специалисты которого будут консультировать пациентов с симптомами коронавируса.

Напомним, что на прошлой неделе в Приамурье был выявлен первый носитель "омикрона". Им стал ребенок, который вместе с семьей отдыхал в Турции.