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18.01.2022 16:52
Рубрика: Общество

В Кирове отменили крещенские купания

Текст: Оксана Ильина

В Кирове отменили официальные крещенские купания. В администрации города пояснили, что сделали это из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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В пресс-релизе говорится, что Вятская епархия не благословила открытие купелей. Дежурство спасателей МЧС на водоемах также не запланировано.

Тем, кто все же решит совершить омовение в водоемах, в мэрии посоветовали соблюдать меры безопасности. Чиновники рекомендовали отказаться от традиции пожилым людям, а всем остальным напомнили о необходимости посещения врача перед купанием.

По данным оперативного штаба, за последние сутки в Кировской области выявлено 199 новых случаев заражения COVID-19. Более двух с половиной тысяч пациентов с коронавирусом сейчас находятся в больницах региона.

Ранее "РГ" сообщала, что купели не откроются в Сочи, Перми, Улан-Удэ, на Камчатке. В Мурманской области перед крещенскими купаниями в местах переодевания будут установлены бактерицидные лампы.

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