США не планируют наращивать военное присутствие на Украине

США продолжают оценивать потребности Украины с точки зрения укрепления ее обороноспособности, но анонсировать поставки дополнительной военной помощи пока не готовы, заявил официальный официальный представитель Пенгагона Джон Кирби.

"На сегодняшний день нам нечего объявить о поставках дополнительной помощи", - цитирует РИА Новости Кирби.

Во вторник высокопоставленный представитель госдепартамента сообщила, что США намерены продолжать отправку Украине новой военной помощи, и очередные поставки ожидаются в течение ближайших недель.

Между тем официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила в эфире телеканала "Россия 1" планы по встрече в Европе между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Энтони Блинкеном. В ходе телефонного разговора, который прошел по запросу американской стороны, Лавров напомнил, что Москва ожидает от Вашингтона письменных ответов на предложения по гарантиям безопасности.