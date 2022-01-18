Новости

США не планируют наращивать военное присутствие на Украине 22:26
В Москве госпитализирован звезда "Курьера" Федор Дунаевский 22:19
За сутки 35 военных вылечили от коронавируса 22:09
Роскосмос: Ситуация с утечкой воздуха на МКС не вызывает беспокойства 21:24
В Молдавии могут ввести режим ЧП из-за нехватки газа 21:07
Минцифры: Передача биометрии банками в ЕБС будет происходить с согласия клиента 21:03
В горах Таджикистана проходят учения мотострелков 201-й военной базы РФ 20:37
Посольство РФ в Хартуме обеспечило безопасность персонала 20:36
Обвиняемого в разжигании национальной розни мужчину арестовали на 2 месяца 20:33
В Москве из-за "омикрона" увеличили число дежурных врачей в поликлиниках 20:20
Законопроект о праве отца-одиночки на маткапитал принят в первом чтении 20:10
Захарова подтвердила встречу Лаврова и Блинкена 20:05
Путин поздравил президента Никарагуа с переизбранием 19:38
Найдены гены, ответственные за потерю обоняния при COVID-19 19:34
В Москве зарегистрирован 1 241 случай "омикрона" 19:08
Украинская гривна бьет рекорд падения к доллару 18:58
Врач Андрей Тяжельников дал рекомендации по лечению при первых симптомах "омикрона" 18:57
Meta назвала блокировку страницы делегации РФ на переговорах в Вене ошибкой 18:42
В ЕР поддержали проект о единых правилах онлайн-голосования 18:39
В Доминикане в ДТП пострадали шестеро россиян 18:34
Скрипки, виолончели и смычки промаркируют 18:26
В центре Гамалеи рассказали, как надежнее защититься от "омикрона" 18:15
Патриарх Кирилл призвал православные церкви избегать раскола 18:13
Индекс Мосбиржи упал ниже 3300 пунктов впервые с февраля 2021 года 18:11
Путин обсудил с Алиевым ситуации на Украине и в Казахстане 18:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
ВС РФ объяснил, как делить завещанное имущество при разногласиях наследников
ВС РФ объяснил, как делить завещанное имущество при разногласиях наследников
В России могут появиться первые деревянные многоэтажки
В России могут появиться первые деревянные многоэтажки
Какую вакцину выбрать для ревакцинации
Какую вакцину выбрать для ревакцинации
18.01.2022 22:26
Рубрика: В мире

США не планируют наращивать военное присутствие на Украине

Текст: Александр Саможнев

США продолжают оценивать потребности Украины с точки зрения укрепления ее обороноспособности, но анонсировать поставки дополнительной военной помощи пока не готовы, заявил официальный официальный представитель Пенгагона Джон Кирби.

Фото: Master Sgt. Keith Brown / U.S. Air Force / wikipedia.org
США поставят Украине вертолеты Ми-8/17 бывших ВВС Афганистана

"На сегодняшний день нам нечего объявить о поставках дополнительной помощи", - цитирует РИА Новости Кирби.

Во вторник высокопоставленный представитель госдепартамента сообщила, что США намерены продолжать отправку Украине новой военной помощи, и очередные поставки ожидаются в течение ближайших недель.

Между тем официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила в эфире телеканала "Россия 1" планы по встрече в Европе между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Энтони Блинкеном. В ходе телефонного разговора, который прошел по запросу американской стороны, Лавров напомнил, что Москва ожидает от Вашингтона письменных ответов на предложения по гарантиям безопасности.

В мире США

Главное сегодня

Лавров напомнил Блинкену о постатейном ответе на предложения России
Проверка сил реагирования Союзного государства пройдет на территории Беларуси
Сергей Собянин: О распространении штамма "омикрон"
Депутаты Госдумы обсудили повестку дня весенней сессии
Индекс Мосбиржи упал ниже 3300 пунктов впервые с февраля 2021 года
"Мы долго запрягали": Сергей Лавров подвел дипломатические итоги года
Генсек ОДКБ назвал зачинщиков беспорядков в Казахстане