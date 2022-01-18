В ВОЗ сообщили о предоставлении РФ большей части данных по "Спутнику V"

В штаб-квартире Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что российская сторона предоставила большую часть данных по вакцине "Спутник V". Полный пакет в организации ожидаются получить к концу января.

Уточняется, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) передал большую части данных в конце декабря 2021 года. Сейчас в ВОЗ ждут подтверждения того, что все недочеты, на которые указали эксперты организации, были устранены. После этого РФПИ будет сообщено решение о необходимости проведения инспекции для проверки на ‎месте, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ВОЗ.

Ранее Австралия разрешила въезд в страну иностранцам, привившимся "Спутником V". Для подтверждения вакцинации необходимо предъявить сертификат международного образца, в котором будут указаны название препарата и даты обеих прививок.

Круг стран, признающих российскую вакцину, все время растет: за последний месяц Кипр, Тунис, Сан-Марино, Армения, Аргентина легализовали у себя не только "Спутник V", но и "Спутник Лайт". Сейчас наши "Спутники" признаны уже более чем в 70 странах мира, где живет половина всего населения Земли.