Новости

В Киргизии глава таможенной службы страны задержан по подозрению в коррупции 08:46
В Приморье ужесточат ограничения из-за "омикрона" 08:10
За сутки 40 самолетов доставили миротворцев из Казахстана в Россию 07:50
Цена нефти Brent превысила 87 долларов впервые с 2014 года 07:32
В Биробиджане началась эвакуация школ после угрозы минирования 07:19
Названы расходы россиян на лечение коронавируса в 2021 году 07:00
На Камчатке гида оштрафовали за сломанную стенку фумаролы 06:25
Минздрав перечислил меры неспецифической профилактики COVID-19 06:16
В Южно-Сахалинске удаленку для школьников продлили до конца недели 06:07
В Австралии отмечено максимальное за время пандемии число смертей от COVID 05:57
Специалисты оценили, насколько штамм "омикрон" заразнее "дельты" 05:41
Мощнейший в мире ледокол после проводки судов покинул Певек 05:22
В Пекине из-за "омикрона" опечатали офисное здание с людьми 05:20
В королевстве Тонга после цунами судьба более 100 человек остается неизвестной 05:16
Российские ученые сообщили о наблюдении за приближающимся к Земле астероидом 04:45
Диетолог Дианова рассказала, какую воду лучше не пить по утрам 04:32
Центр Гамалеи разработал тест на вируснейтрализующие антитела к "омикрону" 03:51
На приморца завели дело о покупке сертификатов о вакцинации от COVID-19 03:42
На Сахалине три школы и детсад эвакуировали из-за угрозы минирования 03:30
Названы сроки проведения фестиваля "Спасская башня" в 2022 году 03:28
Иммунолог Ярцева рассказала, как не заразиться "омикроном" на работе 03:17
Роспотребнадзор сообщил о превышении эпидпорогов по гриппу и ОРВИ 02:40
Эпидемиолог Горелов рассказал, когда "омикрон" доберется до регионов 02:02
СМИ: В столице Йемена 9 человек погибли в результате атак аравийской коалиции 01:55
КНДР провела испытания тактических управляемых ракет 01:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
ВС РФ объяснил, как делить завещанное имущество при разногласиях наследников
ВС РФ объяснил, как делить завещанное имущество при разногласиях наследников
Опрос: Сколько детей лучше всего иметь в семье?
Опрос: Сколько детей лучше всего иметь в семье?
Какую вакцину выбрать для ревакцинации
Какую вакцину выбрать для ревакцинации
18.01.2022 07:50
Рубрика: Власть

За сутки 40 самолетов доставили миротворцев из Казахстана в Россию

Российские миротворцы продолжают покидать Казахстан. Как сообщили в Минобороны РФ, за минувшие сутки на аэродромах в Московской и Ульяновской областях приземлились 40 самолетов военно-транспортной авиации ВКС России. Сколько военных они доставили, в ведомстве не уточнили, но отметили, что была организована торжественная встреча миротворцев с участием командования ВДВ.

Фото: Минобороны РФ
Миротворцы в Казахстане получили опыт взаимодействия в борьбе с терроризмом

"После торжественных митингов десантники провели разгрузку вооружения, военной техники, имущества и совершили марши в пункты постоянной дислокации", - говорится в распространенном министерством сообщении.

Напомним, входящие в ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности) страны в начале января 2022 года направили в Казахстан свои военные подразделения, чтобы помочь властям республики навести порядок в стране и предотвратить теракты. Российские военные охраняли основные стратегические объекты в районе Алма-Аты.

А 13 января 2022 года начался постепенный вывод миротворческого контингента с территории Казахстана. В этой операции задействованы полтора десятка самолетов Ил-76 и три Ан-124 военно-транспортной авиации ВКС РФ. Все российские миротворцы должны вернуться домой до 19 января.

Власть Безопасность Армия В мире экс-СССР Казахстан Правительство Минобороны Массовые беспорядки в Казахстане

Главное сегодня

Цена нефти Brent превысила 87 долларов впервые с 2014 года
СМИ: ЕС и США отказались от идеи отключения России от SWIFT
Госдума узаконит индексацию пенсий на 8,6% до конца января
Центр Гамалеи разработал тест на вируснейтрализующие антитела к "омикрону"
Эпидемиолог Горелов рассказал, когда "омикрон" доберется до регионов
Песков: РФ настаивает на прямом ответе на предложения по гарантиям безопасности
В Кремле назвали условие контактов Путина с Байденом