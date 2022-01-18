За сутки 40 самолетов доставили миротворцев из Казахстана в Россию

Российские миротворцы продолжают покидать Казахстан. Как сообщили в Минобороны РФ, за минувшие сутки на аэродромах в Московской и Ульяновской областях приземлились 40 самолетов военно-транспортной авиации ВКС России. Сколько военных они доставили, в ведомстве не уточнили, но отметили, что была организована торжественная встреча миротворцев с участием командования ВДВ.

"После торжественных митингов десантники провели разгрузку вооружения, военной техники, имущества и совершили марши в пункты постоянной дислокации", - говорится в распространенном министерством сообщении.

Напомним, входящие в ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности) страны в начале января 2022 года направили в Казахстан свои военные подразделения, чтобы помочь властям республики навести порядок в стране и предотвратить теракты. Российские военные охраняли основные стратегические объекты в районе Алма-Аты.

А 13 января 2022 года начался постепенный вывод миротворческого контингента с территории Казахстана. В этой операции задействованы полтора десятка самолетов Ил-76 и три Ан-124 военно-транспортной авиации ВКС РФ. Все российские миротворцы должны вернуться домой до 19 января.