Автосервис, заплативший работнику мелочью, постиг народный гнев

О начале этой истории мы рассказали в прошлом году. Американец Майлс Уокер, хозяин автосервиса A O Walkers Autoworks, был очень недоволен своим менеджером Андреасом Флатеном.

После увольнения сотрудника Уокер решил ему отомстить, заплатив за последнюю неделю работы мелочью. Гору монет по одному центу вывалили на дорожку перед домом Флатена, причем деньги оказались щедро политыми отработанным машинным маслом, отмыть которое не представлялось возможным.

После того, как в Сети поднялась шумиха, Министерство труда изучило бухгалтерские книги A O Walkers Autowork и, обнаружив там некоторые нарушения, подало в суд. В иске указывалось, что компания "неоднократно и умышленно" не выплачивала сотрудникам положенные полторы ставки за сверхурочную работу.

Но суды с министерством - это лишь часть проблем, обрушившихся на Уокера. По словам предпринимателя, теперь его буквально терроризируют агрессивные сторонники бывшего работника. Угроз убийством он насчитал более восьмидесяти, а гневные имейлы и звонки исчисляются тысячами. Кроме того, в Сети появилось несколько тысяч фейковых отзывов о работе автосервиса (разумеется, отрицательных).

В попытке защититься от народного гнева, Майлс Уокер опубликовал на сайте компании заявление, в котором попытался объяснить свои действия: закон не нарушал, советовался с юристами и адвокатами, а министерство труда разрешает платить зарплату наличными любого номинала. И монет было даже больше, чем необходимые 915 долларов - Уокер щедро накинул 10% на комиссию автомата по приему мелочи. Что касается масла, которым были облиты монеты, Уокер уверяет, что не имеет никакого отношения к такому вредительству. Якобы, это сделал Андреас Флатен с подружкой для пущего медиа-эффекта.

Майлс Уокер наверняка уже давно жалеет о своей попытке расквитаться с сотрудником, а нам этот случай в очередной раз напоминает, что обиды и месть ни к чему хорошему не приводят.