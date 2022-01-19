ФАС усилит контроль за ценами на бензин и дизтопливо в регионах

Федеральная антимонопольная служба усилит контроль за участниками рынка нефтепродуктов в регионах. Поручение по возобновлению работы оперативных штабов, заседания которых будут проводиться еженедельно, направлено в территориальные органы, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ФАС.

"Первоочередной задачей является усиление контроля в регионах за деятельностью участников рынка нефтепродуктов и принятия мер реагирования в случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства", - пояснили в пресс-службе ведомства.

Особое внимание ФАС уделит ценам на бензин АИ-92 и АИ-95, дизельное топливо и сжиженные углеводородные газы.

Ранее ФАС и Минэнерго предложили увеличить объемы продаж бензина на бирже. Согласно проекту приказа двух ведомств, нефтяными компаниями или нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) придется увеличить объемы продаж бензина через биржу с 11 до 12% от объемов его производства, а дизельного топлива - с 7,5 до 8,5%.

Предполагается, что увеличение объемов продаж нефтепродуктов через биржу увеличит предложение на внутреннем рынке и будет препятствовать росту оптовых цен.