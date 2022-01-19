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19.01.2022 16:27
Рубрика: В мире

Генсек ОДКБ: Потерь при проведении миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане нет

Текст: Александр Степанов
Потерь среди личного состава, вооружения и военной техники после завершения миссии ОДКБ в Казахстане нет. Об этом заявил генеральный секретарь организации Станислав Зась.
Фото: Минобороны РФ Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ

В среду, 19 января, Станислав Зась проинформировал членов Совета коллективной безопасности ОДКБ о завершении вывода миротворческих сил из Казахстана​​​.

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По его словам, во исполнение решения Совета коллективной безопасности вывод воинских контингентов государств - членов ОДКБ из Казахстана завершен. Воинские подразделения в установленные сроки прибыли в места постоянной дислокации. "Потерь личного состава, вооружения и военной техники нет", - приводит пресс-служба ОДКБ слова генсека, которые были направлены в телеграмме лидерам стран-членов организации.

Как ранее сообщалось, о завершении миссии перед отлетом из Казахстана сообщил командующий группировкой миротворцев Андрей Сердюков. Он подчеркнул, что контингент миротворческих сил от пяти стран справился с поставленными задачами.

В мире экс-СССР Казахстан Международные организации ОДКБ Массовые беспорядки в Казахстане РГ-Видео

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