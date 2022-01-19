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19.01.2022,  
13:27
Текст:  Алексей Моисеев

Германский Leopard 1 мог получить российскую активную защиту "Арена"

Комплексы активной защиты "Арена" российского производства могли быть установлены на германские основные боевые танки Leopard 1. Судя по появившимся в Сети материалам, такие планы вынашивались в середине 90-х годов.

Характеристики этого КАЗ впервые открыто обнародовали на первой выставке - ярмарке "Вооружение. Военная техника. Конверсия" в начале сентября 1993-го года в Нижнем Новгороде.

Презентация по тем временам уникальной разработки вызвала большой интерес военных специалистов, в том числе зарубежных. Поэтому неудивительно, что конструкторы Krauss-Maffei обратили на нее внимание.

К этому моменту их Leopard первого поколения, являвшийся тогда одним из основных танков блока НАТО и находившийся на вооружении уже три десятка лет, порядком устарел. Особенно это касалось защиты - его лобовые детали корпуса и башни легко пробивались широко распространенными на то время реактивными выстрелами ручных и станковых гранатометов, противотанковыми управляемыми ракетами, кумулятивными снарядами орудий различных типов.

Решить эту проблему оказалось как раз по силам российской "Арене", легко сбивавшей все перечисленные выше средства поражения. Однако по неизвестным причинам дальше предварительных проработок дело не продвинулось.

Фото: Master Sgt. Keith Brown / U.S. Air Force / wikipedia.org
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В настоящее время Leopard 1 сняты с вооружения в сухопутных войсках ФРГ, но продолжают эксплуатироваться в армиях таких стран как Бразилия, Греция, Турция, Чили и других.

В настоящее время на Leopard 2A7 устанавливаются комплексы активной защиты Trophy израильского производства.

Что же касается российской "Арены", то она прошла глубокую модернизацию, и в прошлом году демонстрировались ее успешные испытания на танке Т-72Б3М.

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