Фото: D. Schlegel / Berkeley Lab using data from DESI

Команда астрономов под руководством Жюльена Гая представила первый промежуточный результат исследования неба, начатого в мае 2021 года. С помощью спектрографического прибора DESI (Dark Energy Spectrographic Instrument) удалось каталогизировать более 7,5 миллионов галактик. Астрономы убеждены: это своего рода рекорд, ведь их карта дает значительно больше информации, чем все предыдущие карты галактик вместе взятые. Ежемесячно на 3D-карту добавляется еще около миллиона галактик. И это только начало, прогнозируют ученые: к 2026 году в рамках проекта должно быть нанесено на карту около 35 миллионов галактик.

Это картирование галактик стало возможным благодаря специально разработанному прибору - спектроскопическому прибору темной энергии (DESI). DESI, установленный на четырехметровом телескопе в Национальной обсерватории Китт-Пик в Аризоне, сканирует небо участками по восемь квадратных градусов, регистрируя одновременно 5000 световых спектров в диапазоне от видимого до ближнего инфракрасного излучения.

Данные, полученные в рамках проекта DESI, дают информацию о положении и степени красного смещения галактик, а также о расстоянии до них и скорости, с которой они удаляются от нас.

С одной стороны, 3D-картирование информирует о распределении галактик в космосе. "Мы видим огромные скопления, нити и пустоты, - говорит Жюльен Гай. - Они представляют собой самые большие структуры во Вселенной". В то же время эти большие структуры дают ключ к разгадке их формирования в первые дни существования. По словам Гая, "в этих структурах мы находим отпечаток ранней Вселенной".

Кроме того, с помощью DESI астрономы надеются получить информацию о расширении космоса и его движущих силах. Измерения показывают: Вселенная расширяется, и этот процесс ускорился за последний миллиард лет. Однако по-прежнему нет единого мнения о масштабах этого расширения, равно как и о том, что им движет.

Темная энергия считается наиболее вероятным кандидатом на роль силы, которая раздвигает галактики и всю пространственно-временную структуру все дальше и дальше друг от друга. Согласно современной теории, темная энергия составляет почти 70% постоянно ускоряющейся и расширяющейся Вселенной и в конечном итоге определит ее судьбу. Но какова природа темной энергии и как именно она работает, неясно. Однако, считают астрономы, точное картирование расширения могло бы, по крайней мере, указать на интенсивность ее действия. Таким образом, данные DESI должны помочь в понимании этих вопросов.

Ожидается, что DESI продолжит сканирование неба до 2026 года - измерит расстояния до 35 миллионов галактик и их положение.