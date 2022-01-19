Количество угонов автомобилей снизилось почти на 60 процентов

По итогам 2021 года было зафиксировано на 57% меньше угонов, чем за аналогичный период прошлого года - к такому выводу пришли аналитики Страхового Дома ВСК. Самой угоняемой маркой стала Hyundai - на ее долю пришлось 22 процентов краж. Второе и третье место в антирейтинге разделили Kia и Toyota (по 19,5 процентов).

Среди автомобилей марки Hyundai наибольшим "спросом" у автоугонщиков пользовался кроссовер Santa Fe (в 2020 году - Creta), а также Solaris и Creta. Самыми угоняемыми автомобилями Kia стали Rio, Rio X-Line и Sportage. Опасаться автоугонщиков стоит и обладателям Toyota Land Cruiser и Toyota Camry.

Самое большое число угонов было зафиксировано в столичном регионе (39 процентов) и Санкт-Петербурге (22 процента).

Самыми безопасными с точки зрения угонов автомобилями в 2021 году стали Mazda, Peugeot, а также такие отечественные марки (УАЗ, "Урал", МАЗ).

- По итогам 2021 года было зафиксировано почти на 60 процентов меньше угонов. Это хорошая динамика, однако не стоит забывать, что нельзя быть на 100 процентов уверенным в безопасности своего автомобиля. Текущая ситуация на авторынке - дефицит новых авто и комплектующих для них - может повлечь всплеск преступлений, ведь чаще всего популярные автомобили угоняют именно для перепродажи на запчасти. В случае угона компенсацию можно получить только при наличии полиса каско, - отметил руководитель центра урегулирования претензий компании Владимир Антипов.

Напомним, что ранее "АльфаСтрахование" обнародовала свой рейтинг угонов. Согласно данным этой компании, количество угонов снизилось на 33 процента. Такая разница - вполне объяснимое явление. У разных страховщиков разный страховой портфель. Рейтинг по моделям у компаний практически совпадает. На первом месте также оказался Hyundai Santa Fe. В тройку лидеров вошел Kia Rio. Но Toyota впервые не вошла даже в пятерку лидеров.

Наиболее показательным будет рейтинг угонов от МВД. Ведь в него попадают не только застрахованные автомобили. Застрахованных по каско автомобилей в стране всего около 7 процентов.