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19.01.2022 14:49
Рубрика: В мире

Меркель отказалась от работы в ООН

Текст: Юрий Когалов

Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель отказалась от предложения поработать в Организации Объединенных Наций. Как передает агентство DPA, она позвонила лично генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, чтобы поблагодарить его за предоставленную возможность и сообщить, что ее это не заинтересовало.

Фото: AFP/EMMANUEL DUNAND
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"На прошлой неделе Меркель провела телефонный разговор с генеральным секретарем, поблагодарила и сообщила ему, что не станет принимать предложение", - рассказали в офисе политика.

Напомним, ранее германским СМИ стало известно, что Меркель предложили возглавить консультативный орган ООН высокого уровня по глобальным общественным благам, которые приносят пользу человечеству. Этот совет является одним из ключевых проектов Гутерриша по реформированию ООН в рамках его второго срока на посту генсека этой организации. Для работы в нем он приглашает бывших лидеров стран.

Стоит отметить, что вероятность того, что Меркель согласится, была крайне мала. Она провела в кресле канцлера ФРГ 16 лет и неоднократно заявляла, что не собирается занимать политические посты после своей отставки.

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