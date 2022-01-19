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Рубрика: В мире

Посольство РФ: Пострадавшая в ДТП россиянка остается в больнице Доминиканы

Туристка из России, пострадавшая в ДТП с автобусом в Доминикане, останется под наблюдением врачей еще на один день - у нее перелом ребра. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на руководителя отдела посольства РФ в Пунта-Кане Вячеслава Панкова.

Фото: GettyImages
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"Россиянку из больницы пока не выписали", - отметил дипломат, добавив, что ее оставили там "на всякий случай". По словам дипломата, с женщиной все хорошо, она ходит, разговаривает, шутит. Уже на следующий день ее выпишут.

Напомним, 18 января автобус с туристами попал в ДТП в Доминиканской республике. В результате погиб одни человек - водитель. Среди 15 пострадавших - шестеро россиян, которые получили легкие травмы. Ранее в компании-туроператоре сообщили, что все российские туристы были застрахованы. Они планировали вернуться на родину 19 и 20 января.

В мире Северная и Центральная Америка Доминиканская Республика

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