Профицит бюджета РФ за 2021 год составил 514,76 млрд рублей

Профицит федерального бюджета по итогам 2021 года превысил 514 млрд рублей. Такие данные приводит Минфин. В ведомстве уточнили, что это пока предварительная оценка.

Также сообщается, что объем средств Фонда национального благосостояния по состоянию на 1 января 2022 года составил 13,5 трлн рублей.

Ранее министр финансов Антон Силуанов сообщил, что профицит федерального бюджета в прошлом году составил 0,4% ВВП. Тогда как изначально федеральный бюджет в 2021 году ожидался дефицитным. Так, в утвержденном бюджете на 2021-2023 годы доходы госказны в 2021 году ожидались на уровне 18,8 трлн рублей, а расходы - 21,52 трлн рублей.