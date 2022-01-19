Спасатель из Уфы Александр Хижняк рассказал о нюансах своей профессии

Разбирать завалы, нырять в ледяную воду, тушить лесные пожары и сутками прочесывать незнакомую местность в поисках пропавших туристов для большинства людей - это героизм, а для спасателей - обычная ежедневная работа. И они не считают себя особенными.

Александр Хижняк не смотрит фильмы-катастрофы, так как постоянно находит в них несоответствия. Фото: Айгуль Камаева/РГ

- В нашей профессии нет ничего из ряда вон выходящего. Со временем ко всему привыкаешь. Ставится определенная задача, которую мы выполняем, концентрируясь только на работе, - рассказывает 62-летний спасатель международного класса Александр Хижняк.

Макет как история ЧС

Он работает в Уфимском поисково-спасательном отряде МЧС России с 1995 года. За его плечами более 1,6 тысячи выездов на ликвидацию различных ЧС и аварий. По профессии Александр Петрович инженер-гидротехник. Он не планировал становиться спасателем. Так уж получилось, что попал по распределению в Уфу, увлекся альпинизмом, стал инструктором, получил жетон спасателя-альпиниста, а потом узнал от друзей о вакантной должности в поисковом отряде. Первые месяцы на новом месте работы ему практически не запомнились: в основном это были выезды на различные ДТП, где он помогал вытаскивать пострадавших из покореженных автомобилей.

А вот самые памятные и громкие спасательные операции запечатлены на макете чрезвычайных ситуаций, который стоит в музее Уфимского поисково-спасательного отряда. Здесь спасатели Алексей Чернышев и Ирек Сагидуллин воссоздали в миниатюре сцены самых известных катастроф, в ликвидации последствий которых участвовал отряд, в том числе и Александр Хижняк. Здесь и пассажирский поезд, который накрыла снежная лавина в Челябинской области; и обрушившиеся гаражи в Уфе; и самолет, упавший на дно озера в Ильмурзино, и многое другое.

Мое внимание привлекает полуразрушенный дом. Это мини-копия девятиэтажки в Ижевске, где в ноябре 2017 года произошел взрыв бытового газа. В одном из подъездов рухнули все девять этажей, погребя под собой людей. Тогда погибли семь человек. Башкирские спасатели участвовали в разборе завалов.

- У дома была интересная кровля - железобетонная. Впервые такую увидел. Ребята сначала зацепили плиты веревками, а потом подняли их с помощью крана, после подключили к работам коленчатый подъемник. В последний момент в самом низу под завалами откопали кота - рыжего, лохматого. Думали себе забрать, но хозяйка нашлась, - вспоминает Александр Хижняк

Тут же на макете горящее здание - это поселок Урман, где в 2011 году начался крупный пожар из-за взрыва боеприпасов на военном арсенале. Александр отправился туда в составе группы спасателей и пожарных роботов.

- А вот это пещера "Победа" с тающим ледником, - показывает Александр Петрович на место на макете, где спасатели в миниатюре несут пострадавшего. - В этой пещере постоянно что-то случается. Туристы срываются с высоты при скалолазании, падают с уступов, теряются, устраивают пожары. Поэтому мы периодически выезжаем туда.

Водолаз со стажем

На диораме отразили и чрезвычайные ситуации, которые происходили на воде. К примеру, крушение пассажирского теплохода "Булгария" в 2011 году в Татарстане, в котором погибло 122 человека. Башкирские спасатели-водолазы прилетели на подмогу коллегам. Александр Хижняк отлично помнит казанскую операцию.

- Глубина была небольшая, около 15 метров, вода теплая. Судно лежало на боку. Сложность заключалась в том, что трюм сильно перестроили: он не соответствовал проекту. По одним бумагам в задней части судна должна была находиться детская игровая комната. Наша задача была проверить эту информацию, - вспоминает Александр Петрович. - Приходилось работать в помещении, где одеяла и простыни буквально нападали на нас: "обворачивали" с головы до ног. В воде это достаточно опасно, ведь на глубине ориентироваться приходилось на ощупь. Кстати, в трюме вместо игровой комнаты оказались каюты экипажа.

Нередко водолазам-спасателям приходится искать и поднимать на поверхность воды утопленников. Александр Хижняк относится к этому философски: ведь кто-то должен заниматься данной работой.

- Найти утонувшего в водоеме легче, если известно место, где примерно это произошло. Просто расслабляешься и движешься по течению, которое может вынести прямо к тому, кого ищешь, но не всегда. Многое зависит от того, сколько времени прошло после утопления и особенностей реки или озера, - рассказывает спасатель.

Кстати, уфимские водолазы уже больше двух лет ищут в водоемах Артема Мазова, который пропал со своими сыновьями после ссоры с женой в 2019 году. Тела детей нашли в разных речках в 2020-м, а мужчина до сих пор в розыске. Спасатели будут продолжать его поиски до тех пор, пока не найдут.

Отметим, что в 2013 году Александра Хижняка признали лучшим водолазом России.

О риске и спасении

Главная задача спасателей - помогать людям. Поэтому сотрудники Уфимского поисково-спасательного отряда выезжают не только на места крупных ЧС и на аварии, чтобы разблокировать пострадавших, но и помогают гражданам снять кольцо с опухшего пальца, вскрыть заклинившую дверь в квартиру, вынести из дома пациента на носилках. О последнем часто просят сотрудники скорой медпомощи.

- Летом был случай: с шестого этажа по лестнице мы спустили вниз 250-килограммового мужчину. Врачи, конечно, с этим не справились бы, а пациент нуждался в срочной госпитализации. Таких вызовов в прошлом году было очень много, - вспоминает Александр Хижняк.

На вопрос, приходилось ли ему спасать своих друзей и знакомых, наш герой признался, что нет. Зато его самого спасали коллеги.

- Это было почти 20 лет назад. Мы помогали парню, которого завалило землей при копке колодца. Я спустился к нему, а между бетонными кольцами оказался плывун. Песок потек как вода. К счастью, я был не в вертикальном положении, иначе задохнулся бы, подо мной воздушная прослойка осталась, что спасло жизнь парню. Нас достаточно быстро откопали.

- Спасатели ежедневно рискуют своей жизнью... - начала я задавать очередной вопрос.

- С чего вы решили? Вот сейчас разве мы рискуем? - перебил меня Александр Петрович.

- К примеру, во время спасательных операций пожарные идут в горящее здание, чтобы потушить огонь, - пытаюсь объяснить свою мысль.

- Риск - это глупость, непродуманность действий. А если предусмотреть все факторы, то можно полностью исключить риск, - говорит Александр Хижняк. - Когда пожарный идет в огонь, он заранее изучает обстановку, учитывает все обстоятельства, использует оборудование, соблюдает технику безопасности. И, по сути, выполняет такую же работу как слесарь или токарь на заводе. Ведь рабочие тоже могут пострадать, если не будут соблюдать правила.

- А страшно не бывает?

- Про страх не думаешь, слишком много всего надо держать в голове, хотя иногда позже приходит осознание, что могло произойти. На самом деле спасатели просто выполняют свою работу, - подчеркнул Александр Хижняк.

И все же Александр Петрович меня не убедил, что спасатели - обычные люди. Что не говори, эту профессию выбирают только самые смелые.

Кстати

График работы сотрудников Уфимского поисково-спасательного отряда сутки через трое. Хотя могут вызвать и в выходной. В свободное время большинство спасателей предпочитают проводить активно. Так, Александр Хижняк катается на сноуборде, занимается дайвингом, а иногда летает на параплане.

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