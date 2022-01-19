На Ямале выявлены первые случаи заражения штаммом "омикрон"

Новый штамм коронавирусной инфекции "омикрон" диагностирован у четверых взрослых и двоих детей на Ямале.

"Болезнь протекает в легкой форме, они соблюдают карантин и проходят лечение амбулаторно", - передает официальный Telegram-канал местных властей.

Недостатка в препаратах в автономном округе нет. Равно как и с местами в больницах. Также в случае необходимости будут развернуты резервные койки.

По данным оперштаба на 18 января, в арктическом регионе за все время коронавирусом заболели 3141 человек, выздоровели 59384, скончались 971.

Между тем

Ранее случаи заболевания новым штаммов были подтверждены в Свердловской и Челябинской областях. На Среднем Урале, по информации местного Роспотребнадзора, все случаи завозные. Причем, управлению пришлось предпринимать меры по принудительной госпитализации инфицированных: в суд было направлено три иска, один уже удовлетворен.