Рябков: Никакого риска крупномасштабной войны в Европе нет

Риск крупномасштабной войны в Европе отсутствует, а Россия не планирует предпринимать каких-либо агрессивных действий в отношении Украины. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

По его словам, в Москве видят угрозу в том, что Украина "становится все более интегрированной в НАТО". Он добавил, что Москва сделает все возможное, для того чтобы "ребалансировать ситуацию по дипломатическим каналам". "И проекты документов, которые были предложены США, - это именно тот путь, которым надо пойти для дипломатического решения", - отметил Рябков.

Ранее МИД РФ подтвердил, что идет подготовка встречи главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена 21 января в Женеве. Встреча будет направлена на продолжение дипломатического взаимодействия по вопросам безопасности.