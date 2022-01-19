Физики допустили существование множества вселенных

Ученые доктор Раффаэле Тито Д'Аньоло из Французской комиссии по альтернативным источникам энергии и атомной энергии и доктор Даниэле Терези из CERN выдвинули новую теорию мультивселенной, предполагающую, что в первые моменты своего существования известная нам Вселенная представляла собой набор множества вселенных.

Статья исследователей опубликована в журнале Physical Review Letters, а коротко об открытии рассказывает Sci News. Новая работа объясняет удивительно малую массу бозона Хиггса, открытие которого в 2012 году произвело настоящую революцию в физике.

Бозон Хиггса - это поразительно малая нейтральная частица с нулевым спином. Гипотеза о существовании таких частиц была выдвинута в 1964 году Питером Хиггсом, в честь которого она и получила свое название. Экспериментальным путем доказать существование таких частиц удалось лишь при помощи коллайдера CERN, расположенного в Швейцарии.

Эксперименты доказали, что одним из уникальных свойств является масса частицы, которая при колоссальной энергии оказалась на удивление мала. Ранее было предложено несколько возможных объяснений, но ни одно из них до сих пор не подтверждено экспериментальными данными.

Новая теория также нуждается в проверке. В ней авторы Д'Аньоло и Терези объясняют малую массу бозона Хиггса существованием мультивселенной. По их мнению, в первые моменты своего существования наша Вселенная состояла из множества вселенных, каждая из которых имела разное значение массы бозона Хиггса. Более того, ученые считают, что в некоторых из этих вселенных бозон Хиггса представлял собой свет.

Исследователи описывают модель, при которой все вселенные с тяжелым бозоном Хиггса коллапсируют в результате мощного сжатия, причем происходит это в очень короткие периоды времени. В то же время вселенные с легким бозоном Хиггса этот коллапс благополучно переживают.

Если данная модель верна, то известная нам Вселенная должна была быть одной из выживших вселенных, в которых бозон Хиггса обладает очень малой массой. Ученые в своей работе зашли еще дальше и предположили, что во Вселенной могут существовать еще две неизвестные пока науке частицы. Именно они могут быть ответственными за пока еще необъясненное взаимодействие, которое связывает кварки в протоны и нейтроны, а протоны и нейтроны - в атомы и ядра.

"Каждая модель имеет свои преимущества и ограничения, - говорит доктор Терези. - Наша модель выделяется тем, что она проста, универсальна и одновременно решает две, казалось бы, не связанные друг с другом головоломки".