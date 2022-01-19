Указ губернатора Свердловской области от 19 января 2022 года № 18-УГ "О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ "О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)"

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ "О правовых актах в Свердловской области" постановляю:

1. Внести в Указ Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ "О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" ("Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области" (www.pravo.gov66.ru), 2020, 18 марта, № 24990) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 08.06.2020 № 282-УГ, от 15.06.2020 № 317-УГ, от 19.06.2020 № 328-УГ, от 22.06.2020 № 329-УГ, от 23.06.2020 № 332-УГ, от 26.06.2020 № 335-УГ, от 29.06.2020 № 338-УГ, от 30.06.2020 № 340-УГ, от 06.07.2020 № 356-УГ, от 13.07.2020 № 372-УГ, от 20.07.2020 № 382-УГ, от 27.07.2020 № 411-УГ, от 31.07.2020 № 421-УГ, от 03.08.2020 № 425-УГ, от 10.08.2020 № 452-УГ, от 17.08.2020 № 455-УГ, от 24.08.2020 № 456-УГ, от 28.08.2020 № 478-УГ, от 31.08.2020 № 479-УГ, от 07.09.2020 № 490-УГ, от 14.09.2020 № 501-УГ, от 21.09.2020 № 504-УГ, от 28.09.2020 № 515-УГ, от 05.10.2020 № 524-УГ, от 12.10.2020 № 541-УГ, от 26.10.2020 № 589-УГ, от 28.10.2020 № 594-УГ, от 06.11.2020 № 605-УГ, от 13.11.2020 № 607-УГ, от 20.11.2020 № 640-УГ, от 27.11.2020 № 648-УГ, от 07.12.2020 № 665-УГ, от 11.12.2020 № 689-УГ, от 18.12.2020 № 711-УГ, от 25.12.2020 № 739-УГ, от 18.01.2021 № 7-УГ, от 01.02.2021 № 39-УГ, от 04.02.2021 № 46-УГ, от 15.02.2021 № 64-УГ, от 01.03.2021 № 116-УГ, от 15.03.2021 № 137-УГ, от 25.03.2021 № 176-УГ, от 13.10.2021 № 598-УГ, от 22.10.2021 № 613-УГ, от 27.10.2021 № 616-УГ, от 02.11.2021 № 624-УГ, от 10.11.2021 № 626-УГ, от 24.11.2021 № 670-УГ, от 10.12.2021 № 717-УГ, от 21.12.2021 № 753-УГ, от 27.12.2021 № 769-УГ и от 13.01.2022 № 13-УГ, следующие изменения:

1) часть вторую пункта 3 изложить в следующей редакции:

"Запретить посещение гражданами, достигшими возраста 18 лет, не имеющими документа, удостоверяющего личность гражданина, и QR-кода или медицинских документов, указанных в части первой настоящего пункта, зданий, строений, сооружений (помещений в них), в которых располагаются:

1) государственные органы Свердловской области, органы местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственные учреждения Свердловской области и муниципальные учреждения, осуществляющие материально-техническое и социально-бытовое обеспечение деятельности указанных органов, государственное учреждение Свердловской области, осуществляющее официальное опубликование нормативных правовых актов Свердловской области (в том числе работниками этих учреждений);

2) базы отдыха, дома отдыха, санаторно-курортные организации (санатории).";

2) части шестую и седьмую пункта 3 признать утратившими силу;

3) пункт 3-1 изложить в следующей редакции:

"3-1. Запретить на территории Свердловской области:

1) проведение зрелищно-развлекательных мероприятий с очным присутствием граждан при оказании услуг общественного питания;

2) оказание услуг общественного питания в период с 23 часов до 6 часов (за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений организаций общественного питания, доставки заказов, деятельности организаций общественного питания, обеспечивающих круглосуточное питание работников организаций, а также организаций общественного питания, расположенных в аэропорту "Кольцово", на железнодорожных вокзалах и автовокзалах);

3) проведение концертов и иных зрелищно-развлекательных мероприятий вне специально предназначенных для их проведения зданий, строений, сооружений (помещений в них), в том числе без использования посетителями посадочных мест.

Установить, что до 27 января 2022 года включительно запрет на оказание услуг общественного питания в период с 23 часов до 6 часов не применяется.";

4) дополнить пунктом 12-1 следующего содержания:

"12-1. Государственным органам Свердловской области, органам местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным учреждениям Свердловской области (за исключением государственных медицинских организаций Свердловской области, организаций социального обслуживания граждан, находящихся в ведении Свердловской области, государственных образовательных организаций Свердловской области, государственных пожарно-технических учреждений противопожарной службы Свердловской области), муниципальным учреждениям (за исключением муниципальных образовательных организаций) обеспечить перевод с 24 января 2022 года не менее 30 процентов гражданских служащих Свердловской области, муниципальных служащих и иных работников на дистанционную работу.".

2. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

3. Настоящий указ опубликовать на "Официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области" (www.pravo.gov66.ru).

Губернатор Свердловской области Е.В.Куйвашев







