Новости

Вышел первый трейлер мультипликационного сериала по игре Cuphead 12:18
Дэниел Рэдклифф сыграет в байопике о музыканте-пародисте Эле Янковиче 11:13
Умер скандальный актер и режиссер Герберт Ахтернбуш 11:06
Netflix выпустил тизер сериала "Викинги: Вальгалла" 10:46
Актриса из "Утомленных солнцем" Вера Воронкова попала в реанимацию 10:25

Вышел трейлер южнокорейского "Бумажного дома"

Новости
    19.01.2022, 11:45
Текст:   Анастасия Николаева
Фото: youtube.com/ Netflix Asia Фото: youtube.com/ Netflix Asia
Фото: youtube.com/ Netflix Asia

На YouTube-канале Netflix Asia появился трейлер южнокорейского "Бумажного дома" (Money Heist: Korea - Joint Economic Area). В первом сезоне запланировано 12 серий, дата премьеры неизвестна.

В первом ролике перезапуска нас знакомят с двумя персонажами, атмосфера напоминает оригинальный сериал.

Криминальный драматический сериал "Бумажный дом" (La casa de papel) выходил на канале Antena 3. Netflix перекупил шоу, а теперь выжимает из его популярности все возможное. Скорее всего, сюжетные расхождения будут минимальными. В испанском оригинале банда грабителей с географическими кличками захватила королевский монетный двор и, удерживая десятки заложников, 11 дней печатала деньги. Руководил операцией некий Профессор, и его стройный план пошел наперекосяк, когда в дело вмешались эмоции.

Сериал стал вторым в топ-10 сериалов 2020 года на IMDb.

Сценарист Рю Ён-джэ и режиссер Ким Хон-сон вместе работали над "Игрой лжецов", ролях - Ю Джи-тхэ ("Дом, который построил Джек"), Ким Юн-джин, Пак Хэ-су ("Игра в кальмара"), Чон Джон-со, Ли Вон-джон.

Новости

Умер итальянский гитарист Анджело Джилардино 08:02
Вышел трейлер нового сериала Тайки Вайтити "Наш флаг означает смерть" 07:37
Вышел тизер спин-оффа "Пацанов" 07:22
В Москве госпитализирован звезда "Курьера" Федор Дунаевский 18.01.2022
⧣ сериалы
Фото: kino-teatr.ru
Умер актер из "Моей прекрасной няни" и "Солдат" Анатолий Басин 18.01.2022
Вышел трейлер триллера "Бег улиток" с Толкалиной и Урсуляк 18.01.2022
По мотивам "Острых козырьков" создадут танцевальный спектакль 18.01.2022
⧣ трейлер
Фото: kinopoisk.ru
Вышел трейлер комедии "Хочу замуж" с Асмус, Гилевым и Биковичем 18.01.2022
Вышел русский трейлер тайского хоррора "Проклятие. Дом с прислугой" 18.01.2022
Опубликован первый трейлер сериала "Лунный рыцарь" 18.01.2022
⧣ драма
Фото: kinopoisk.ru
Сериал "Y. Последний мужчина" закрыли окончательно 18.01.2022
Появился официальный трейлер мини-сериала "Изобретая Анну" 17.01.2022