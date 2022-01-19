Вышел трейлер южнокорейского "Бумажного дома"

На YouTube-канале Netflix Asia появился трейлер южнокорейского "Бумажного дома" (Money Heist: Korea - Joint Economic Area). В первом сезоне запланировано 12 серий, дата премьеры неизвестна.

В первом ролике перезапуска нас знакомят с двумя персонажами, атмосфера напоминает оригинальный сериал.

Криминальный драматический сериал "Бумажный дом" (La casa de papel) выходил на канале Antena 3. Netflix перекупил шоу, а теперь выжимает из его популярности все возможное. Скорее всего, сюжетные расхождения будут минимальными. В испанском оригинале банда грабителей с географическими кличками захватила королевский монетный двор и, удерживая десятки заложников, 11 дней печатала деньги. Руководил операцией некий Профессор, и его стройный план пошел наперекосяк, когда в дело вмешались эмоции.

Сериал стал вторым в топ-10 сериалов 2020 года на IMDb.

Сценарист Рю Ён-джэ и режиссер Ким Хон-сон вместе работали над "Игрой лжецов", ролях - Ю Джи-тхэ ("Дом, который построил Джек"), Ким Юн-джин, Пак Хэ-су ("Игра в кальмара"), Чон Джон-со, Ли Вон-джон.