Александр Рар: Бербок признала, что Германии нужен российский газ

А ведь до сих пор партия "Зеленые" и лично ее сопредседатель Бербок грозились превратить газопровод в "руину на дне Балтийского моря". Тем самым очевидно, что новый министр иностранных дел ФРГ на ходу "переобулась". Такое мнение в интервью порталу "Украина.ру" высказал немецкий политолог Александр Рар.

"Она не заявила, что "Северного потока-2" не будет. Наоборот, она повернулась на 180 градусов, она "переобулась", - считает Рар. По мнению эксперта, такой разворот госпожи Бербок объясняется тем, что социал-демократическому канцлеру Олафу Шольцу удалось ее переубедить.

Накануне первого визита Анналены Бербок в Москву Александр Рар признавал в беседе с "РГ", что многое будет зависеть от ее готовности представлять на переговорах всю Германию и все федеральное правительство, а не только идеологию своей партии. Напомним, на совместной пресс-конференции с Сергеем Лавровым она повторила традиционную уже для Берлина формулу о том, что газопровод "недопустимо использовать как политическое оружие", однако не говорила о том, что новое правительство выступает принципиально против проекта.

"Бербок сказала, что нам по-прежнему на много лет вперед нужен будет газ из России. Пожалуйста, мы хотим надежности поставок нам газа", - заключил Рар.