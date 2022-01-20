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20.01.2022 01:24
Рубрика: Общество

Эпидемиолог Горелов: "Омикрон" особенно опасен для маленьких детей

Новый штамм коронавируса "омикрон" представляет особую опасность для детей от двух до пяти лет. Об этом заявил эпидемиолог Роспотребнадзора Александр Горелов.

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
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Он отметил, что в последнее время в больницу стали часто попадать маленькие дети с поражением верхних дыхательных путей и бронхов. "Впервые стали отмечаться явления бронхиолита, которые требуют госпитализации. У каждого третьего ребенка отмечается диарея", - цитирует специалиста ТАСС.

В группе риска по COVID-19 по-прежнему пожилые люди (старше 65 лет), а также лица с хроническими заболеваниями. В большинстве случаев заболевание у них протекает в тяжелой форме.

"Возможно, у непривитых будет тяжелое течение", - предположил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Он отметил, что "омикрон" признан более легким штаммом в странах, где от коронавируса привиты 60-80 процентов населения.

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор Пандемия коронавируса COVID-19

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