Заразившийся "омикроном" врач описал симптомы болезни

За состоянием пациентов в отделении реанимации наблюдение идет круглые сутки. Фото: ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова

Врач-реаниматолог Михаил Чуйко, заразившийся "омикрон"-штаммом рассказал, как симптомы отличаются от других вариантов коронавируса.

"Не глядя на результаты теста, сложно даже о ковиде подумать, настолько он отличается от предыдущих вариантов. Скорее как о ядреном риновирусе или средней руки гриппе", - написал медик на своей странице в Facebook.

Специалист также отметил, что с появлением "омикрона" у вируса сократился инкубационный период.

"Начинается чаще всего с катаральных явлений и насморка, кашель - нечастый гость. Потери обоняния в большинстве случаев нет. У многих ларингит с изменением голоса. Кашель как правило присоединяется на этапе выздоровления, то есть как у того же риновируса. Астения есть, головная боль, боли в мышцах на высоте температуры, энцефалопатии не наблюдал", - добавил Чуйко.

Ранее иммунолог Владимир Болибок заявил, что признаками "омикрона" является сильная боль в горле, заложенность носа и сухой кашель. В ряде случаев у пациентов также наблюдались повышение температуры, сильная слабость и головная боль.

По данным центра имени Гамалеи, летальность "омикрон"-штамма в 4-17 раз ниже, чем у других вариантов коронавируса. При этом ученые отмечают высокую степень распространения штамма.

Новый штамм коронавируса был выявлен в Южной Африке. Всемирная организация здравоохранения квалифицировала его, как "вызывающий беспокойство", и дала ему название "омикрон". По данным ученых, новый штамм коронавируса имеет 32 мутации в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток.

Сейчас случаи заражения "омикрон"-штаммом зафиксированы в десятках государств, в том числе и в России. В ряде стран он уже стал доминирующим вариантом коронавируса.