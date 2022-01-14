Врач рассказал, как отличить "омикрон" от других штаммов коронавируса

"Омикрон"-штамм коронавируса имеет несколько симптомов, которые помогут отличить его от других штаммов коронавируса. Об этом заявил иммунолог Владимир Болибок.

"Признаком "омикрона" является сильная боль в горле, заложенность носа, сухой кашель. К этому добавляется повышение температуры, сильная слабость и головная боль", - заявил эксперт в эфире телеканала "Москва 24".

При этом, по его словам, у пациентов возможна потеря обоняния, однако обычно этот симптом проявляется ближе к выздоровлению. Болибок также отметил, что пациенты с "омикроном" реже жалуются на боль в грудной клетке.

Председатель Южноафриканской медицинской ассоциации, врач общей практики из Претории (ЮАР) Анжелика Кутзи отмечала, что "омикрон"-штамм коронавируса можно отличить по першению в горле.

Ранее замглавы центра имени Гамалеи Денис Логунов заявил, что летальность "омикрон"-штамма в 4-17 раз ниже, чем у других вариантов коронавируса. Кроме того, он рассказал об эффективности российской вакцины "Спутник V" в условиях распространения нового штамма.

При этом, по словам ученого, "омикрон" распространяется быстрее других штаммов, поэтому говорить о "легкости" этого варианта вируса нельзя.

Новый штамм коронавируса был выявлен в Южной Африке. Всемирная организация здравоохранения квалифицировала его, как "вызывающий беспокойство", и дала ему название "омикрон". По данным ученых, новый штамм коронавируса имеет 32 мутации в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток.

Сейчас случаи заражения "омикрон"-штаммом зафиксированы в десятках государств, в том числе и в России. В ряде стран он уже стал доминирующим вариантом коронавируса.

ВОЗ прогнозирует, что при нынешних темпах распространения штамма "омикрон" в ближайшие шесть-восемь недель вирусом заразятся более половины европейцев. Так, в первую неделю 2022 года в Европе выявили семь миллионов новых случаев COVID-19. За две недели эта цифра выросла в два раза.