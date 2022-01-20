ФАС пригрозила оборотными штрафами производителям стекла

Федеральная антимонопольная служба возбудила дела против двух компаний - производителей стекла. Речь идет об ООО "Эй Джи Си Флэт Гласс Клин" и ООО "Пилкингтон Гласс", которые входят в группу производителей, занимающих доминирующее положение на рынке, сообщили в пресс-службе ФАС.

По данным Росстата, цена на листовое стекло в августе 2021 по сравнению с августом 2020 года увеличилась на 90%.

"Анализ показал, что цена на листовое стекло увеличивалась более быстрыми темпами, в то время как рост себестоимости был незначительным. По мнению антимонопольной службы, это свидетельствует о наличии необоснованно высокой наценки на производимую компаниями продукцию", - отметили в ФАС.

Если вина компаний будет доказана, им грозят оборотные штрафы.

Аналогичное дело антимонопольная служба возбудила в сентябре прошлого года против "Салаватстекло" и "Гардиан Стекло". Компании также подозреваются в злоупотреблении доминирующим положением на рынке, а проверки прошли после жалоб на рост цен.

В ноябре 2021 года ФАС создала демоверсию реестра крупных производителей строительных материалов. Она поможет службе, в частности, выявлять необоснованный рост цен.

В реестр попадут производители на рынках древесных, нерудных, лакокрасочных материалов, цемента, кирпича, газобетона, минеральной ваты, листового стекла, кровельных материалов, битума, арматуры и первичных полимеров.