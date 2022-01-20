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Netflix опубликовал первые кадры из второго сезона "Бриджертонов"

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    20.01.2022, 12:12
Текст:   Ася Кушнарева

Netflix порадовал поклонников сериала "Бриджертоны" свежими новостями. В Twitter-аккаунте видеосервиса появились кадры из предстоящего сезона. На них мы видим уже известных героев - Дафну, главную героиню первого сезона, светскую сплетницу леди Уистлдаун, семейство Фезерингтон, королеву всей вымышленной Англии и братьев семейства Бриджертон.

Ранее сообщалось, что новый сезон будет посвящен старшему из сыновей семейства - Энтони, чья история косвенно была раскрыта в предыдущих сериях. Теперь же супругу будут подыскивать ему.

Кстати, создательница сериала Шонда Раймс заявляла, что у "Бриджертонов" будет столько сезонов, сколько в семействе самих братьев и сестер, а именно восемь.

Второй сезон популярного шоу выйдет на стриминге уже 25 марта 2022 года.

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