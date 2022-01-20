Президент Ирана: Тегеран противостоит господству США

Президент Ирана Эбрахим Раиси, завершивший визит в Москву, заявил в интервью RT, что Исламская республика вот уже сорок лет "противостоит американскому господству".

По словам Раиси, Соединенные Штаты хотят поработить стремящиеся к самостоятельности страны. "Страны, которые хотят быть независимыми, находятся под нападками врагов... Американцы не хотят, чтобы были независимые государства, они хотят превратить эти страны в своих рабов", - заявил иранский лидер. Он также раскритиковал поведение НАТО, которая вторгается в пространства других государств и действует обманом. В Тегеране считают, что такая тактика приведет к распаду Североатлантического альянса.

В ходе официального визита в Москву Эбрахим Раиси встретился с президентом РФ Владимиром Путиным - впервые с момента своего вступления в должность. В четверг Раиси выступил в Госдуме. Иранский глава также посетил Московскую соборную мечеть, а ректор МГУ Виктор Садовничий присвоил высокому гостю из Тегерана звание почетного профессора Университета.