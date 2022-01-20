Мишустин: Новый штамм "омикрон" более контагиозен

Новый штамм коронавируса "омикрон" более контагиозный (заразный - прим.). Об этом во время встречи с губернатором Воронежской области Александром Гусевым заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Он призвал жителей региона вакцинироваться, соблюдать санитарно-эпидемиологические требования.

- В первую очередь нас беспокоит наличие достаточного количества коек и возможности оказать в первичном звене медицинскую услугу в случае, если человек заболел, - цитирует слова Мишустина ТАСС.

Как ранее рассказали в оперативном штабе по предупреждению распространения коронавируса, в настоящее время штамм "омикрон" выявлен уже в 55 регионах нашей страны.

По словам специалистов, отечественная вакцина "Спутник V" нейтрализует активность "омикрон"-штамма в два раза лучше, чем препарат компании Pfizer. Это показали проведенные исследования.