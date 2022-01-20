РФПИ: "Cпутник V" защищает от "омикрона" вдвое надежнее вакцины Pfizer

Исследования, опубликованные ранее, также демонстрировали, что ревакцинация (проведение усиливающей третьей прививки) вакциной "Спутник Лайт" существенно усиливает защиту против "омикрона". Более того, отмечают в РФПИ, "Спутник Лайт" можно использовать в качестве бустера после мРНК и других вакцин - он является универсальным бустером, усиливая и продлевая не только антительную защиту против "омикрона", но также усиливает длительный Т-клеточный иммунитет.
"Согласно результатам исследования, вакцина "Спутник V" продемонстрировала титр вируснейтрализующих антител к штамму "омикрон" (B.1.1.529) более чем в два раза выше по сравнению с двумя уколами вакцины Pfizer (в 2,1 раза выше в целом и 2,6 раза выше - через три месяца после вакцинации)", - говорится в сообщении РФПИ.
У всех 100% вакцинированных "Спутником V" были зафиксированы антитела, нейтрализующие "омикрон", по сравнению с 83,3% у тех, кто был привит вакциной Pfizer.
Сыворотка крови вакцинированных "Спутником V" нейтрализовала штамм "омикрон" в 74,2% случаев, а в случае вакцинации Pfizer нейтрализующую способность к новому штамму сохранил лишь каждый второй образец крови (56,9%).
Эксперты объяснили более высокую эффективность "Спутника V" тем, что российская вакцина при попадании в организм формирует более широкий спектр вируснейтрализующих антител. Вакцина Pfizer, в свою очередь, использует S-белок в пролин-стабилизированной форме, затрагивающий в основном специфические эпитопы, но именно эта часть генома коронавируса сильно искажена мутациями у "омикрон"-штамма. Поэтому эффективность американского препарата против "омикрона" оказалась понижена (и сейчас, отметим, Pfizer готовит к выпуску обновленную версию вакцины - сделанной уже с учетом мутировавшего "омикрона").
Как уже сообщал ранее глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, данные, полученные в итальянском институте, подтверждают результаты лабораторного исследования, выполненного создателями "Спутника V" в Центре. Эти данные опубликованы на портале препринтов MedRxiv.
"Так как 80% эпитопов в S-белке, распознаваемые Т-клетками CD8+, не затрагиваются штаммом "омикрон", "Спутник V" формирует сильный и продолжительный Т-клеточный иммунный ответ и, как ожидается, обеспечит продолжительную защиту против тяжелых случаев и госпитализации, вызванных штаммом "омикрон", - приводят в РФПИ еще одну сильную сторону российской вакцины.
Интересно, что вакцина "Спутник Лайт" (представляет собой, по сути, первую дозу "Спутника V") при использовании в качестве бустера также значительно увеличивает вируснейтрализующую активность против "омикрона".
Исходя из этого, можно сделать вывод: привитые "Спутником V" и ревакцинированные "Спутником Лайт" находятся сегодня в преимущественном положение - они лучше защищены от заражения новым вариантом коронавируса.