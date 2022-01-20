Новости

Депутат Бурматов: Кошек и собак внесут в закон о маркировке животных 07:53
В Гидрометцентре сообщили об аномально теплой погоде в России 07:25
Посол Бикантов: Журналистов из РФ в ЦАР убили боевики группировки 3R 06:22
Японские ученые: У курильщиков в два раза чаще бывает тяжелый COVID-19 05:20
Вильфанд предупредил о сильных осадках и ветре в ряде регионов России 04:31
В Южно-Сахалинске "заминировали" здание администрации 04:24
Врач Хухрев рассказал, что делать после контакта с больным COVID-19 03:30
Захарова обвинила СМИ в "преступной халатности" за вопросы Байдену 02:43
Байден назвал маловероятным вступление Украины в НАТО в ближайшее время 01:53
Эпидемиолог Горелов: "Омикрон" особенно опасен для маленьких детей 01:24
Байден пообещал, что локдаунов из-за "омикрона" не будет 00:47
Журналисты в знак протеста ушли с пресс-конференции Макрона 00:14
В Германии расследуют "коронавирусные" выплаты высокопоставленным чиновникам 19.01.2022
В Москве три человека пострадали в ДТП со "скорой помощью" 19.01.2022
Глава делегации РФ в Вене ждет прорыва на переговорах Лаврова и Блинкена 19.01.2022
Шкаплеров и Дубров вернулись на МКС после 7-часового выхода в космос 19.01.2022
Вильфанд предупредил о затяжной метели и скачках давления 19.01.2022
МИД Казахстана: Вооруженные участники беспорядков говорили на других языках 19.01.2022
Президент Ирана совершил намаз в Кремле после встречи с Путиным 19.01.2022
Минцифры приветствовало заключение мирового соглашения по делу о "колдунщиках" 19.01.2022
Врач заявил, что переболевшие "омикроном" не будут защищены от других вариантов вируса 19.01.2022
Глава СК поручил доложить о проверке по факту невозвращения крымским музеям скифского золота 19.01.2022
СМИ: В Саудовской Аравии женщина родила пять пар близнецов 19.01.2022
РФ призывает главу ГА ООН созвать брифинг об обеспечении работы организации 19.01.2022
Гинер прокомментировал скандальный ролик ЦСКА 19.01.2022
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
ВС РФ объяснил, как делить завещанное имущество при разногласиях наследников
ВС РФ объяснил, как делить завещанное имущество при разногласиях наследников
В России могут появиться первые деревянные многоэтажки
В России могут появиться первые деревянные многоэтажки
Праздник Крещения Господня: как обращаться со святой водой
Праздник Крещения Господня: как обращаться со святой водой
20.01.2022 07:25
Рубрика: Общество

В Гидрометцентре сообщили об аномально теплой погоде в России

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Аномально теплая погода ожидается в ближайшие дни почти на всей территории России. "Исключение составляет только Чукотка", - рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он отметил, что, если посмотреть на синоптическую карту аномалий, то почти во всех регионах температура воздуха выше нормы.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Вильфанд предупредил о сильных осадках и ветре в ряде регионов России

Больше всего повезет жителям Сибири, где положительная аномалия составляет 8-16 градусов. "Например, в Туруханском крае столбики термометров не опустятся ниже отметки -24 градуса.

В столичном регионе также потеплеет. В Москве в ближайшие дни температура будет выше нормы на 4-5 градусов. Но при этом ожидаются достаточно интенсивные осадки, так как мегаполис накроет облачная шапка циклона "Ида".

В регионах Общество Ежедневник Погода Наука и образование Гидрометцентр РФ Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Сибирь Филиалы РГ Дальний Восток ЦФО Москва ЦФО Московская область СФО Новосибирская область ДФО Чукотский АО

Главное сегодня

Захарова обвинила СМИ в "преступной халатности" за вопросы Байдену
Посол Бикантов: Журналистов из РФ в ЦАР убили боевики группировки 3R
Байден назвал маловероятным вступление Украины в НАТО в ближайшее время
Глава делегации РФ в Вене ждет прорыва на переговорах Лаврова и Блинкена
Эпидемиолог Горелов: "Омикрон" особенно опасен для маленьких детей
Какие изменения ждут российских пенсионеров в 2022 году
Уникальное российское судно станет ведущей в мире научной базой на полюсе