В Гидрометцентре сообщили об аномально теплой погоде в России

Аномально теплая погода ожидается в ближайшие дни почти на всей территории России. "Исключение составляет только Чукотка", - рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он отметил, что, если посмотреть на синоптическую карту аномалий, то почти во всех регионах температура воздуха выше нормы.

Больше всего повезет жителям Сибири, где положительная аномалия составляет 8-16 градусов. "Например, в Туруханском крае столбики термометров не опустятся ниже отметки -24 градуса.

В столичном регионе также потеплеет. В Москве в ближайшие дни температура будет выше нормы на 4-5 градусов. Но при этом ожидаются достаточно интенсивные осадки, так как мегаполис накроет облачная шапка циклона "Ида".