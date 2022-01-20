В Кемерове продлили арест фигурантам дела о трагедии на "Листвяжной"

Заводский районный суд Кемерово оставил под арестом пятерых фигурантов дела о пожаре и гибели 51 человека на шахте "Листвяжная" в Кузбассе. Как передает РИА Новости, трое обвиняемых останутся в СИЗО до 25 апреля, двое - до 26 апреля.

Директор шахты Сергей Махраков, а также его первый заместитель Андрей Молоствов и начальник участка Сергей Герасименок были задержаны 25 ноября прошлого года, в ночь после трагедии. Им было предъявлено обвинение в нарушении требований промышленной безопасности производственных объектов. Еще двух фигурантов, инспекторов Ростехнадзора Вячеслава Семыкина и Сергея Винокурова, обвинили в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц. Как считают следователи, инспекторы составили акт о проверке "Листвяжной", на деле же не выполнили ее. Все они по решению суда 27 ноября были помещены под стражу.

Под стражей также остаются еще четыре человека: владелец "СДС-Уголь" Михаил Федяев, гендиректор компании Геннадий Алексеев, ее технический директор Антон Якутов и главный инженер самой шахты Анатолий Лобанов. Они были арестованы 15 декабря прошлого года.

Напомним, утром 25 ноября в шахте "Листвяжная" произошел взрыв метана и крупный пожар. Под землей на тот момент находились 285 рабочих. Большую часть шахтеров удалось эвакуировать, однако при взрыве погибли 46 горняков. Кроме того, погибли пятеро горноспасателей, отправившихся на выручку шахтерам.