Российский Volkswagen Golf получил новое штатное оснащение

Компания Volkswagen сообщила о начале приёма заказов на Golf 2022 модельного года, который почти никак не изменился внешне, но прибавил в опциональном оснащении.

В России продажи VW Golf восьмого поколения стартовали в апреле 2021 года. Хэтчбек представлен в двух комплектациях: Exclusive и GTI.

К опциям первой комплектации с января 2022 года добавлены навигационная система Discover Media с 10-дюймовым дисплеем, адаптивный круиз-контроль, система выбора режима движения. Golf GTI к этому списку дополнительно получил парковочный ассистент и акустическую систему Harman/Kardon.

Комплектации отличаются не только уровнем оснащения, но и двигателями. Volkswagen Golf Exclusive оборудован 150-сильным двигателем и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач, а Golf GTI оснащён мотором на 245 л.с., который работает в паре с 7-скоростным "роботом".

Актуальные цены на модель составляют 2 695 000 и 3 281 000 рублей соответственно. На момент старта продаж, напомним, за хэтчбек просили 2 558 000 до 3 090 000 рублей.

Фото: Пресс-служба Volkswagen.