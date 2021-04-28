Volkswagen Golf вернулся в Россию: названы цены

Новой информации о долгожданном Golf практически нет - кроме цен. И они не удивили. Машина будет стоить от 2 558 000 до 3 090 000 рублей. Впрочем, изначально речь идет не о какой-то "базовой" или "комфортной" версии, а о комплектации Exclusive с бензиновым двигателем 150 л.с. в паре с 8-ступенчатой АКП. Во втором - о заряженной GTI с 245-сильным мотором в сочетании с 7АКП.

В салоне нового Golf щиток приборов и мультимедийный комплекс объединены. Также доступно многофункциональное рулевое колесо с кожаной оплёткой и подогревом, водительское сидение с электроприводом и функциями памяти и массажа. Версия Exclusive может похвастать ассистентами парковки, противоугонной системой, камерой заднего вида, системой контроля слепых зон, цифровой приборной панелью, интерфейсом AppConnect, бесключевым доступом, беспроводной зарядкой для смартфонов и трёхзонным климат-контролем.

Комплектация GTI, кроме внешних отличий типа воздухозаборников со структурой в виде сот, хромированных секций выхлопных труб и увеличенных тормозных дисков и красных суппортов, получила и специфический интерьер. Здесь и спортивные кресла и руль, и подрулевые переключатели передач. Водитель сможет выбрать режимы движения.

Как для версии Exclusive, так и для GTI, можно заказать пакет "Навигация", в который входят навигационная система Discover Pro c 10-дюймовым дисплеем, акустическая система Harman Kardon, беспроводной интерфейс App-Connect, голосовое управление, интерфейс подключения смартфона "Комфорт ". Для обеих моделей можно установить проекционный дисплей и панорамный люк.

Напомним, Volkswagen Golf седьмой генерации исчез из российского каталога марки в июле 2020 года.