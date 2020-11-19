Новый Volkswagen Golf для России: эксклюзивная и заряженная версии

Компания Volkswagen представила Golf восьмого поколения для России. Модель будет предлагаться в версиях Exclusive и GTI.

Golf Exclusive оснащается 150-сильным двигателем и 8-ступенчатой автоматической трансмиссией. Такой автомобиль получил 17-дюймовые легкосплавные диски Belmont и матричную головную оптику IQ.Light.

Под капотом Golf GTI располагается мотор мощностью 245 л. с., который работает в связке с 7-ступенчатым "роботом". Снаружи машина оборудована 17-дюймовые легкосплавными колесными дисками Richmond. Внутри имеется чёрная обивка потолка и спортивные передние кресла.

Фото: Пресс-служба Volkswagen.

В салоне нового Golf щиток приборов и мультимедийный комплекс объединены. Также доступно многофункциональное рулевое колесо с кожаной оплёткой и подогревом, водительское сидение с электроприводом и функциями памяти и массажа.

Golf Exclusive может похвастать ассистентами парковки, противоугонной системой, камерой заднего вида, системой контроля слепых зон, цифровой приборной панелью, интерфейсом AppConnect, бесключевым доступом, беспроводной зарядкой для смартфонов и трёхзонным климат-контролем.

Как для версии Exclusive, так и для GTI можно заказать пакет "Навигация", в который входит следующее: навигационная система Discover Pro c 10-дюймовым дисплеем, акустическая система Harman Kardon, беспроводной интерфейс App-Connect, голосовое управление, интерфейс подключения смартфона "Комфорт ". Для обеих моделей можно установить проекционный дисплей и панорамный люк.

Цены, сроки заказов и поставок нового Golf для России будут объявлены позже.

Golf восьмого поколения был представлен в октябре 2019 года.

Volkswagen Golf прошлой генерации пропал из российского каталога марки в июле 2020 года.