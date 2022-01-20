Астрономы обнаружили "топливные заправки" вокруг галактик

Команда астрономов из Университета штата Аризона впервые обнаружила своего рода "топливные заправки" вокруг галактик. Они представляют собой резервуары с газом, которые позволяют формировать новые звезды и планетарные системы.

Исследование опубликовано в журнале Astrophysical Journal, а коротко о нем рассказывается на сайте университета. Науке давно известно, что большинство галактик растут за счет накопления нового материала и превращения их в звезды. Однако до последнего времени никто не знал, откуда берется этот материал.

В новом исследовании описываются своего рода космические резервуары с топливом, которые окружают галактики. Авторы работы считают, что именно топливо из этих резервуаров попадает в галактики и помогает им формировать новые звезды и планеты.

"Это похоже на обнаружение сети заправочных станций на карте города, полного автомобилей, - говорит ведущий автор исследования Санчайета Бортакур. - Найти такой источник топлива - все равно, что обнаружить скрывающиеся во тьме фермы или пункты снабжения, которые поддерживают жизнь в городах".

Чтобы найти "топливные заправки", команда астрономов использовала статистический метод взаимной корреляции, который позволяет измерять связи между двумя величинами. Также были проанализированы данные из двух общедоступных астрономических каталогов. Благодаря этому исследователи сумели количественно определить, каким именно образом богатые газом галактики связаны с облаками, наблюдаемыми в межгалактической среде.

"Галактики, подобные нашей, будут продолжать расти, формируя гораздо больше звездных систем по мере поступления нового материала, - говорит Бортакур. - Понимание происхождения источника звездного топлива позволяет нам предсказать, будут ли образовываться новые звезды в будущем".