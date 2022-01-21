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21.01.2022 17:09
Рубрика: Экономика

Авиадебоширов будут сдерживать пластиковыми наручниками

Текст: Евгений Гайва
К авиадебоширам на борту воздушного судна будут применять пластиковые наручники и нейлоновые ремни. Использовать такие спецсредства предложил Минтранс. Проект постановления правительства разработан министерством и размещен для общественного обсуждения.

"Данная мера позволит исключить дальнейшие противоправные действия со стороны нарушителя. При этом доступ посторонних лиц к таким средствам сдерживания должен быть исключен", - пояснили в министерстве.

Фото: iStock
Авиадебоширов будут усмирять спецсредствами

Члены экипажа воздушного судна смогут применять спецсредства для сдерживания нарушителей порядка на борту воздушного судна. Решение о применении спецсредств будет принимать командир воздушного судна. После этого авиадебошира запрещается размещать на креслах, расположенных у прохода или выхода. Его должны будут постоянно держать под наблюдением. После завершения полета члены экипажа и работники службы авиационной безопасности передают нарушителя сотрудникам правоохранительных органов.

Пострадать от действий авиадебошира могут пассажиры и члены экипажа. В таком случае командир воздушного судна сообщает в аэропорт прибытия о необходимости оказания скорой медицинской помощи.

Документ разработан после принятия Федерального закона от 6 декабря 2021 г. № 400-ФЗ, по которому разрешается применять спецсредства на борту самолетов. Как предполагали эксперты, в качестве спецсредств могут использоваться пластиковые наручники.

В Минтрансе пояснили, что крупнейшие российские авиакомпании во время полетов регулярно фиксируют случаи нападения и физического воздействия пассажиров на бортпроводников, а также других пассажиров воздушного судна.

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