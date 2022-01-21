ФМБА подало заявку на регистрацию "МИР 19" для амбулаторного лечения

Как следует из релиза, ФМБА направило в Минздрав досье на получение разрешения на пострегистрационное клиническое исследование препарата для применения в первые дни после подтверждения диагноза.

"МИР 19" был зарегистрирован в России в конце декабря 2021 года. Сейчас он используется в стационарах для терапии больных коронавирусом пациентов.

"МИР-19" блокирует репликазный сайт вируса Sars-Cov-2, который является необходимым для вируса. По словам главы ФМБА Вероники Скворцовой, препарат универсален для всей линейки штаммов. Сам препарат вводится ингаляционно с использованием медицинских небулайзеров.