Из-за простоев АвтоВАЗ не выпустил более ста тысяч машин

Стало известно, сколько автомобилей недовыпустил АвтоВАЗ в результате вынужденных простоев производства в 2021 году. Результат оказался хуже предварительного прогноза.

Так, в 2021 году АвтоВАЗ отстал от производственного плана примерно на 109 тысяч автомобилей, как пишет группа "Нетипичный АвтоВАЗ", это примерно трёхмесячная норма продаж для Lada.

Частично компенсировать простои компания пыталась за счёт введения рабочих смен в выходные дни, однако это было возможно только для моделей на платформе B0 - Lada Largus и Xray, а также Renault Logan и Sandero, и для Lada Niva. Но это была лишь капля в море: опять же по данным профильного паблика, в результате "чёрных" выходных АвтоВАЗ сократил отставание от плана чуть больше, чем на тысячу машин.

Самым дефицитным автомобилем на конвейере АвтоВАЗа в 2021 году стала Lada Granta, которая больше остальных пострадала от нехватки электронных компонентов. В этом году АвтоВАЗ уже вводил режим простоя, он снова коснулся, прежде всего, "народного автомобиля".