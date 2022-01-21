Косачев: Российская позиция по гарантиям от США и НАТО не нуждается в уточнениях

Американская сторона продолжает работать над письменным ответом на инициативу Москвы, но хочет прояснить некоторые детали, считает заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что не ожидает прорывов от переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Женеве.

"Встреча проходит по инициативе американской стороны: был телефонный звонок Блинкена Лаврову, предложение встретиться. С моей точки зрения, это означает, что американцы пока продолжают работать над письменным ответом, они не отказываются от намерения нам его передать. Просто сроки теперь уже называется другие, вроде бы до конца будущей, а не текущей недели", - сказал Косачев в эфире телеканала "Вместе-РФ".

Вице-спикер СФ склонен усматривать в этом признак того, что американцы все-таки собираются давать более или менее конкретный ответ на предложение Москвы, и какие-то детали им важно уточнять в ходе переговоров.

"Известна российская позиция, мы совершенно точно не готовы допускать бесконечного заматывания подобного рода обсуждений. Переговоры ради переговоров бессмысленны, но если мы видим перспективу в том, чтобы помочь противоположной стороне все-таки окончательно определиться со своей позицией, почему бы этого не сделать", - подчеркнул политик.

Он добавил, что российская позиция не нуждается в уточнениях, она "понятна, прозрачна и логична".

Напомним, что Россия требует от США и их европейских союзников юридических гарантий своей безопасности. Их перечень, включая нерасширение НАТО на Восток, изложен в проектах двух договоров, опубликованных в конце прошлого года.