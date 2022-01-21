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21.01.2022 16:10
Рубрика: Власть

Лавров: НАТО рассматривает Украину как зону влияния

Текст: Игорь Дунаевский
Россия вопреки нападкам Запада не претендует на зоны влияния, в то время как НАТО действует в отношении Украины именно в таком ключе. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил по итогам переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Женеве.

"Мы не претендуем на зоны влияния, - подчеркнул Лавров. - Но то, что сейчас делает НАТО по отношению к Украине, однозначно показывает - альянс рассматривает Украину как свою зону влияния". Как это и прописано в предложениях России по гарантиям безопасности, Лавров на встрече с Блинкеном "вновь призвал прекратить бесконечное расширение НАТО".

Фото: Павел Бедняков/ РИА Новости
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Министр отметил, что "нестабильная Украина - фактор нашей общей жизни политической". Он напомнил, что "Россия никогда, нигде, ни разу не угрожала украинскому народу", несмотря на распускаемые американской стороной домыслы о якобы грядущей "российской агрессии".

Лавров выразил надежду, что после "откровенных" переговоров в Женеве у Запада "поубавятся эмоции" относительно Украины. Блинкен, по его словам, "согласился, что нужно более разумно вести диалог".

При этом глава российской дипломатии не исключил, что "истерика, которую сейчас раскручивают наши западные коллеги", направлена на то, чтобы "прикрыть линию" Киева на саботаж "минских договоренностей" или даже "спровоцировать украинские силовые действия в Донбассе". Министр рассказал, что Россия постоянно призывает США, а также Германию и Францию "прекратить попустительствовать" действиям Киева и "заставить его выполнить то, что было одобрено Советом безопасности ООН". Лавров отметил, что и в этот раз призвал Блинкена "использовать решающее влияние на киевский режим, чтобы заставить его образумиться и прекратить саботировать этот важнейший документ".

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