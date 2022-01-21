Лавров назвал переговоры с Блинкеном полезными, следующий раунд может состояться в феврале

Лавров при этом пока не стал давать оценок тому, как продвигается диалог по предложениям Москвы о гарантиях безопасности, предложив дождаться письменного ответа американской стороны, обещанного на следующей неделе. "Я не могу говорить, что мы на правильном пути, не на правильном пути, - сказал он. - Мы это поймем, когда получим американскую реакцию на бумаге, на все пункты наших предложений".

Также глава МИД РФ выразил уверенность в том, что США наверняка упомянут в своих ответах украинскую тематику, на которой делают особенный акцент, хотя инициативы России касаются архитектуры европейской безопасности в целом.

Источник агентства РИА Новости в российской делегации уточнил, что "после получения ответа понадобится какое-то время на его изучение". "Речь идет о неделях, а не о днях", - пояснил он, поэтому новая министерская встреча может состояться в феврале, но не в первых числах.

Лавров также отметил, что будет просить американскую сторону предать гласности ответ Вашингтона по гарантиям безопасности.

Напомним, 17 декабря МИД России опубликовал проекты двух документов - по гарантиям безопасности между Россией и США, а также по мерам обеспечения безопасности России и членов НАТО.