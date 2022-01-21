Лавров: Украина требует внимания, но проблема европейской безопасности шире

Конфликт на Украине нуждается в особом внимании, однако разговор об архитектуре европейской безопасности гораздо шире. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров после переговоров в Женеве с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

"Украинский вопрос требует пристального внимания", - подчеркнул министр, добавив, что нельзя к этому сводить "всю проблему европейской архитектуры безопасности".

Перед переговорами министр дал понять, что их главной темой считает предложения Москвы по гарантиям безопасности, опубликованные в декабре прошлого года. По итогам встречи Лавров сообщил, что для американской стороны ее целью было уточнить некоторые моменты, звучавшие на предыдущих переговорах 10 января, что должно помочь США подготовить запрашиваемые Россией письменные ответы по этой теме. По его словам, США пообещали передать ответы на следующей неделе.

Переговоры Лаврова и Блинкена в женевском отеле "Президент Уилсон" продлились около полутора часов.