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21.01.2022 14:00
Рубрика: Легковые авто

У российской Hyundai Creta появится конкурент от Chevrolet

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Chevrolet. Фото: Пресс-служба Chevrolet.
Фото: Пресс-служба Chevrolet.

Chevrolet планирует начать в России продажи кроссовера Chevrolet Tracker второго поколения и седана Onyx. Оба базируются на платформе GEM, знакомой по первому Chevrolet Cruz. Правда, поставки новых моделей начнут осуществляться в лучшем случае под конец года.

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По информации "Газета.ру", Chevrolet Tracker доберётся до нас в декабре 2022 года - январе 2023-го, а Onyx стоит ожидать в начале лета следующего года.

Напомним, что UzAuto Motors, на мощностях которого локализуется производство этих двух моделей, испытывает трудности с комплектующими, поэтому, если ситуация усугубится, сроки могут быть скорректированы.

Chevrolet Tracker на российском рынке будет конкурировать с Hyundai Creta, Kia Seltos и китайскими кроссоверами, представленными теперь в большом многообразии. Какой силовой агрегат достанется "паркетнику", пока неизвестно. В Узбекистане можно купить Tracker китайской сборки, который комплектуется литровым турбомотором и 6-ступенчатой АКП.

Седан Onyx - одноклассник Hyundai Solaris, Volkswagen Polo, Kia Rio, Skoda Rapid и так далее. Ситуация с агрегатами для этой модели ещё более загадочная. В Китае, например, Chevrolet Onyx продают с турбомотором объёмом один литр мощностью 116 л.с. и с атмосферным двигателем 1.3 литра мощностью 103 л.с.

Салон Tracker. Фото: Пресс-служба Chevrolet.
Фото: Пресс-служба Chevrolet.
Седан Onyx. Фото: Пресс-служба Chevrolet.
Седан Onyx. Фото: Пресс-служба Chevrolet.
Салон седана Onyx. Фото: Пресс-служба Chevrolet.
#Chevrolet