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19.01.2022 16:01
Рубрика: Легковые авто

Бюджетные Chevrolet выдают клиентам без магнитол

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Chevrolet. Фото: Пресс-служба Chevrolet.
Фото: Пресс-служба Chevrolet.

В конце прошлого года российские дилеры массового сегмента Chevrolet, которые занимаются реализацией моделей Spark, Nexia и Cobalt, перестали принимать заказы по причине того, что производитель автомобилей, UzAuto Motors, не справляется со спросом вследствие ограничений выпуска машин из-за дефицита электронных компонентов. Теперь стало известно, что UzAuto ещё и урезала комплектации.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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Поставками автомагнитол на автомобили UzAuto Motors занимается корейская компания Humax, которая является "единственным сертифицированным General Motors производителем" данных изделий. Humax известили, что нехватка микрочипов остановила их производство и запрос на поставку от UzAuto не может быть выполнен. Сроки выхода из кризиса неизвестны.

"С целью избежать увеличения сроков поставок автомобилей в создавшихся условиях компания UzAuto Motors вынуждена принять непростое, но единственное верное, как представляется, решение, а именно - производить автомобили без автомагнитол. Хотим отметить, что на такого рода шаги уже вынуждены были пойти многие мировые производители", - сообщили в пресс-службе узбекского автопроизводителя.

Таким образом, с 19 января 2022 года Chevrolet Lacetti и Cobalt по ранее заключенным договорам будут поставляться клиентам без автомагнитол. В дальнейшем клиенты могут выбрать один из предложенных UzAuto вариантов:

- Забрать в ближайшее время автомобиль без автомагнитолы с возмещением со стороны производителя её стоимости и затрат на установку, а при покупке клиентом другой автомагнитолы её необходимо устанавливать у "официалов" UzAuto Motors в целях сохранения гарантии;

- Забрать автомобиль без автомагнитолы с последующей безвозмездной доукомплектацией автомобиля при поступлении девайса от производителя.

Ранее "РГ" рассказывала, что спрос на Chevrolet массового сегмента - главных конкурентов Lada, растёт. Самым большим спросом пользуется седан Cobalt, цены на который в настоящее время начинаются от 923 900 рублей. Городской пятидверный хэтчбек Spark, позиционирующийся как самая доступная иномарка с "автоматом", стоит от 920 900 рублей, а Chevrolet Nexia - от 850 900 рублей.

#Chevrolet